Сотрудники УФСБ по краю и СБ ГУ МВД задержали с поличным краснодарских оборотней в погонах

Краснодар . 22 марта — Новая Кубань. События разворачивались в краевой столице 13 февраля. СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает, что в зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст.291.1 УК РФ).

В дежурную часть полиции поступило сообщение о совершении кражи в одном из гипермаркетов Краснодара. Участковый доставил троих подозреваемых в отдел.

О задержании стало известно командиру отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Он был знаком с отцом одной из фигуранток.

В этот же день сотрудник встретился с 50-летним краснодарцем и предложил ему «замять» дело. За то, чтобы его дочь не привлекли к ответственности, мужчина должен был заплатить 65 тысяч рублей. В это же день краснодарец передал участковым аванс в размере 30 тысяч рублей, а на следующий — ещё 5 тысяч рублей. Мужчина прекрасно осознавал противоправность деяний и заявил о факте коррупции в правоохранительные органы

Встреча, на которой 50-летний краснодарец должен был передать оставшуюся сумму, состоялась 19 февраля. Она проходила при сопровождении сотрудников отдела УФСБ России по Краснодарскому краю и ОРЧ (СБ) ГУ МВД. С поличным был задержан посредник.