Ещё
ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к терроризму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к терроризму 

РИА Новости 3 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Житель села Холмовка Бахчисарайского района Крыма задержан за публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Холмовка Бахчисарайского района", — говорится в сообщении.
Мужчина подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет.
"Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — уточнили РИА Новости в пресс-службе ФСБ.
Силовиками проведены обыски, изъята техника и литература по месту жительства подозреваемого.
РИА Новости: последние новости
Украина попросила Интерпол объявить в розыск бывшего мужа Максаковой В Германии беженца приговорили к пожизненному сроку за убийство студентки В Иркутской области росгвардеец во время ссоры застрелил сослуживца
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого196
С IKEA можно попрощаться14
Генсек НАТО призвал Россию к ответу120
Украинцев используют как лабораторных мышей127
Россиянам проиндексируют пенсии97
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение