ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к терроризму

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Холмовка Бахчисарайского района", — говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет.

"Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — уточнили РИА Новости в пресс-службе ФСБ.

Силовиками проведены обыски, изъята техника и литература по месту жительства подозреваемого.