Директора турфирмы «Фламинго» приговорили к трем годам колонии

Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что в период с января по июнь 2017 года женщина заключила договор с 29 клиентами, планировавшими отдохнуть за рубежом. Однако деньги туроператорам на бронирование путевок она не перечислила, а присвоила себе. Когда обман вскрылся и клиенты потребовали деньги обратно, женщина начала избегать контактов с ними. Общий ущерб составил 5 млн рублей.