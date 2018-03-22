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Директора турфирмы «Фламинго» приговорили к трем годам колонии
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Директора турфирмы «Фламинго» приговорили к трем годам колонии 

АиФ Казань 43 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Приволжский суд приговорил 29-летнего директора турфирмы «Фламинго» к трем годам исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что в период с января по июнь 2017 года женщина заключила договор с 29 клиентами, планировавшими отдохнуть за рубежом. Однако деньги туроператорам на бронирование путевок она не перечислила, а присвоила себе. Когда обман вскрылся и клиенты потребовали деньги обратно, женщина начала избегать контактов с ними. Общий ущерб составил 5 млн рублей.
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