Женщина притворилась мертвой, чтобы спастись от насильника

В Улан‐Удэ насильник‐рецидивист напал на женщину спустя сутки после освобождения. 39‐летней жертве пришлось притвориться мертвой, чтобы остаться живой. Об этом сообщил портал eg.ru со ссылкой на местные СМИ.

Насильник напал на местную жительницу поздно ночью, когда та возвращалась домой. Злоумышленник несколько раз ударил жертву, повалил ее на землю и изнасиловал. После этого маньяк нашел кусок стекла и попытался перерезать женщине горло. В результате потерпевшая выжила только благодаря тому, что вовремя притворилась мертвой. Мужчина взял с собой ее телефон и украшения и скрылся.

Местная жительница смогла встать на ноги и самостоятельно дойти до ближайшего отделения полиции. Там ей оказали помощь. Злоумышленника удалось задержать в Омской области . Им оказался

29-летний

мужчина, который день назад вышел из колонии.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время СК меняет статью уголовного дела с «Изнасилования» на «Покушение на убийство, сопряженное с изнасилованием».