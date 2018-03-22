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В Калужской области сотрудница не донесла пенсии до адресатов, забрав их себе
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В Калужской области сотрудница не донесла пенсии до адресатов, забрав их себе 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Малоярославецком районе Калужской области местная жительница, являлась должностным лицом по доставке пенсий пожилым жителям района, забрала их себе. Об этом сообщается на сайте МВД России.
Против местной жительницы 1981 г.р. заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (ч.3 ст.160 УК РФ), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
По версии следствия, обвиняемая на момент совершения преступных действий была должностным лицом, в чьи обязанности входила доставка пенсий пожилым жителям района. Получив пенсии наличными, женщина деньги по адресам проживания пенсионеров не доставила, а присвоила.
В результате восьми пенсионерам был причинён ущерб на общую сумму 124 тысячи рублей.
В ходе следствия женщина раскаялась и возместила причинённый ущерб.
В настоящий момент в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Её проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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