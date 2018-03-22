У восьми пенсионеров украли пенсии 

ОМВД России по Малоярославецкому району возбудило уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») в отношении 36-летней сотрудницы компании, занимавшейся доставкой пенсий. Деньги, предназначенные на выплату пенсий, женщина решила оставить себе. Не получив пенсии, пенсионеры написали заявления в полицию. Всего пострадали восемь человек. Причиненный им ущерб был оценен в 124 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, женщина в содеянном раскаялась и вернула деньги. Сейчас она проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.