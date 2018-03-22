Ещё
У восьми пенсионеров украли пенсии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У восьми пенсионеров украли пенсии 

Калуга 24 51 минуту назад
Фото: Калуга 24
ОМВД России по Малоярославецкому району возбудило уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») в отношении 36-летней сотрудницы компании, занимавшейся доставкой пенсий. Деньги, предназначенные на выплату пенсий, женщина решила оставить себе. Не получив пенсии, пенсионеры написали заявления в полицию. Всего пострадали восемь человек. Причиненный им ущерб был оценен в 124 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, женщина в содеянном раскаялась и вернула деньги. Сейчас она проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
Калуга 24: последние новости
ФСБ обнаружила в Калужской области «спящую ячейку» исламистов Вместо квадрокоптера мошенник отправил покупателю макулатуру 20-летняя девушка дважды обокрала ювелирный магазин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»184
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»63
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом193
Офицеры МВД подрались на совещании30
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
00:28
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Шоу-бизнес
00:40
Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение