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На юге Красноярского края полицейские пресекли перевозку наркотиков
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На юге Красноярского края полицейские пресекли перевозку наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
Накануне в Ермаковском районе на стационарном посту дорожно-патрульной службы «Ойский» для проверки документов полицейские остановили легковой автомобиль «Рено Логан». Как установили сотрудники ОВД, водитель направлялся из Республики Тыва в Иркутскую область. Мужчина 1970 г.р. вызвал подозрение у инспекторов ДПС. Полицейские приняли решение досмотреть машину.
При осмотре салона транспортного средства под задним пассажирским сидением сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили пластиковую бутылку, в которой находилось вещество растительного происхождения. Полицейские отправили смесь на экспертизу, которая установила, что это гашиш весом более 500 гр.
В отношении злоумышленника следователи МО МВД России «Шушенский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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