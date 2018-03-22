На юге Красноярского края полицейские пресекли перевозку наркотиков

Накануне в Ермаковском районе на стационарном посту дорожно-патрульной службы «Ойский» для проверки документов полицейские остановили легковой автомобиль «Рено Логан». Как установили сотрудники ОВД , водитель направлялся из Республики Тыва Иркутскую область . Мужчина 1970 г.р. вызвал подозрение у инспекторов ДПС . Полицейские приняли решение досмотреть машину.

При осмотре салона транспортного средства под задним пассажирским сидением сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили пластиковую бутылку, в которой находилось вещество растительного происхождения. Полицейские отправили смесь на экспертизу, которая установила, что это гашиш весом более 500 гр.