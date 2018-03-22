В Краснодаре координатора реготделения «Голоса» арестовали на 5 суток

Задержали координатора после пресс-конференции, которая была посвящена итогам выборов президента в Краснодарском крае . В ней участвовал Канкия. После этого, как передали в местном штабе Алексея Навального , мужчина перестал выходить на связь, сообщает «Юга».

По информации «Кавказского узла», после пресс-конференции Канкия вышел из офиса и сел в машину. К нему подошли неизвестные, силой открыли дверь автомобиля и задержали активиста.

Вечером его жена узнала, что его задержали за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и арестовали по решению Прикубанского районного суда на 5 суток.

Сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю эту информацию пока не прокомментировали.