В Краснодаре координатора реготделения «Голоса» арестовали на 5 суток 

Задержали координатора после пресс-конференции, которая была посвящена итогам выборов президента в Краснодарском крае. В ней участвовал Канкия. После этого, как передали в местном штабе Алексея Навального, мужчина перестал выходить на связь, сообщает «Юга».
По информации «Кавказского узла», после пресс-конференции Канкия вышел из офиса и сел в машину. К нему подошли неизвестные, силой открыли дверь автомобиля и задержали активиста.
Вечером его жена узнала, что его задержали за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и арестовали по решению Прикубанского районного суда на 5 суток.
Сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю эту информацию пока не прокомментировали.
«ФедералПресс» напоминает, что в начале февраля Канкия уже был задержан и арестован на пять суток.