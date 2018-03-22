27-летнего ярославца осудили на 4 месяца за кражу шоколадных батончиков 

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в январе этого года в Дзержинском районе. Молодой человек пришел в продуктовый магазин и украл со стеллажа 8 батончиков «Сникерс». На выходе его задержали сотрудники магазина. Он проигнорировал требования охранников, выбежал из торговой точки и съел шоколадки. Сумма ущерба составила 284 рубля.
У ярославца была непогашенная судимость: он освободился из мест лишения свободы только в 2016 году. При этом молодой человек признал свою вину и возместил ущерб. Тем не менее, суд приговорил его к 4 месяцам колонии строгого режима.