Иркутских Бони и Клайд будут судить за вооруженные налеты на краснодарские магазины

Краснодар . 22 марта — Новая Кубань. 28-летнего жителя Иркутской области и его 20-летнюю подругу задержали в Краснодаре в конце января. Они оказались причастны к вооруженным нападениям на продуктовые магазины. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (организация банды и участие в совершаемых ею нападениях).

Молодые люди, вооруженные боевым пистолетом «ИЖ-71», с 8 октября 2016 года по 12 апреля 2017 года ограбили 15 продуктовых магазинов. Ущерб от их действий составил более 250 тысяч рублей.

В Краснодаре был проведен комплекс оперативных мероприятий по задержанию. Подозреваемые временно проживали в квартире 25-летнего парня. Туда и наведались сотрудники полиции. Фигуранты не успели оказать сопротивление.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает о завершении расследования. Материалы переданы в суд для вынесения приговора.