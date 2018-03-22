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Иркутских Бони и Клайд будут судить за вооруженные налеты на краснодарские магазины
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Иркутских Бони и Клайд будут судить за вооруженные налеты на краснодарские магазины 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. 28-летнего жителя Иркутской области и его 20-летнюю подругу задержали в Краснодаре в конце января. Они оказались причастны к вооруженным нападениям на продуктовые магазины. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (организация банды и участие в совершаемых ею нападениях).
Молодые люди, вооруженные боевым пистолетом «ИЖ-71», с 8 октября 2016 года по 12 апреля 2017 года ограбили 15 продуктовых магазинов. Ущерб от их действий составил более 250 тысяч рублей.
Ориентировка на их розыск в ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступила от коллег из Иркутской области. Там молодые люди засветились в 3 подобных эпизодах.
В Краснодаре был проведен комплекс оперативных мероприятий по задержанию. Подозреваемые временно проживали в квартире 25-летнего парня. Туда и наведались сотрудники полиции. Фигуранты не успели оказать сопротивление.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает о завершении расследования. Материалы переданы в суд для вынесения приговора.
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