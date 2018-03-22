В Рязани рецидивист грабил женщин с сайта знакомств и поливал их зеленкой

Полиция задержала 28-летнего ранее судимого рязанца, который подозревается в четырех разбойных нападениях на женщин, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в отделы полиции обратились две рязанки — 38 и 24 лет с заявлениями о разбоях. Выяснилось, что все потерпевшие размещали свои контакты на сайте знакомств. Некий мужчина, «предполагая, что они занимаются оказанием интимных услуг, достигал с ними договоренностей о встречах в квартирах заявительниц». В назначенное время женщины открывали двери мужчине, и тот с порога, угрожая ножом, похищал деньги и ценности. В частности, 24-летняя потерпевшая лишилась 9 тысяч рублей и золотых украшений — цепочки, серег и четырех колец. Во всех случаях, чтобы подавить волю к сопротивлению нападавший обливал своих жертв зеленкой.