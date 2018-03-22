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Следком возбудил уголовные дела в отношении бывшего сотрудника полиции по факту совершения им служебного подлога
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Следком возбудил уголовные дела в отношении бывшего сотрудника полиции по факту совершения им служебного подлога 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции по факту служебного подлога, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, инспектор отделения по проведению административных расследований отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Кирову в сентябре 2017 года в целях повышения своих служебных показателей по выявлению и пресечению административных правонарушений, решил незаконно привлечь к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров) бармена одного из заведений города Кирова.
Подозреваемый незаконно составил в отношении нее протокол об административном правонарушении, после чего женщина была привлечена к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в сумме 1500 рублей.
В ходе расследования уголовного дела был установлен еще один эпизод возможно преступной деятельности подозреваемого.
По версии следствия, в сентябре 2017 года он также составил административный материал по ст. 14.2 КоАП на продавца одного из магазинов города, внеся туда ложные сведения о совершении правонарушения, что повлекло в дальнейшем к привлечению продавца к ответственности.
Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Кировской области.
Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району отдела СУ СКР по Кировской области проводят комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото — СУ СК по Кировской области
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