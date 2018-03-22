Руководством ГУСБ МВД России взята на контроль служебная проверка в отношении сотрудников УМВД России по городу Екатеринбургу 

«Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводит служебную проверку в отношении сотрудников УМВД России по городу Екатеринбургу. Будет дана оценка действиям должностных лиц, проводивших расследование уголовного дела по статье 322.3 УК РФ — „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении“, проверена законность и обоснованность принятых ими решений. В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Проведение служебной проверки взято на контроль руководством ГУСБ МВД России», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.