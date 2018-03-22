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Руководством ГУСБ МВД России взята на контроль служебная проверка в отношении сотрудников УМВД России по городу Екатеринбургу
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Руководством ГУСБ МВД России взята на контроль служебная проверка в отношении сотрудников УМВД России по городу Екатеринбургу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводит служебную проверку в отношении сотрудников УМВД России по городу Екатеринбургу. Будет дана оценка действиям должностных лиц, проводивших расследование уголовного дела по статье 322.3 УК РФ — „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении“, проверена законность и обоснованность принятых ими решений. В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Проведение служебной проверки взято на контроль руководством ГУСБ МВД России», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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