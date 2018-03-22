В квартире сочинца полицейские обнаружили склад оружия

В ходе профилактических мероприятий в жилом секторе сотрудники полиции УВД по городу Сочи в одном из домовладений обнаружили четыре единицы охолощенного оружия, несколько боевых патронов и другие боеприпасы. Весь арсенал был изъят.

В отношения 44-летнего хозяина дома возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Пока задержанный находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.