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В Псковской области раскрыто противоправное деяние, связанное с сокрытием денежных средств
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В Псковской области раскрыто противоправное деяние, связанное с сокрытием денежных средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Выявлен факт сокрытия от налогов денежных средств организации в крупном размере.
В ходе проверки, проведенной Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области, была выявлена значительная задолженность по уплате налогов одного из великолукских обществ с ограниченной ответственностью.
Установлено, что в период с марта по декабрь.2017 года часть выручки этой фирмы не поступала на расчетные счета организации. Существовала система договорных отношений с покупателями и заказчиками, при которой денежные средства от контрагентов поступали непосредственно на счета третьих лиц.
Обязательства данного общества с ограниченной ответственностью перед кредиторами были исполнены путем перечисления безналичных денежных средств со счетов организаций дебиторов на счета кредиторов на общую сумму более пяти миллионов рублей. Тем самым, произошло сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в крупном размере.
На основании материалов, собранных сотрудниками полиции, следственным отделом по городу Великие Луки Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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