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Калининградец перевел мошеннику 135 тысяч рублей за он-лайн игры
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Калининградец перевел мошеннику 135 тысяч рублей за он-лайн игры 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Потерпевший сам разместил объявление в интернете и рассказал, что хочет приобрести «примочки» для виртуальных игр. Общая их стоимость — более 135 тысяч рублей. Вскоре откликнулся неизвестный, у которого якобы эти «продукты» были.
Продавец попросил калининградца оплатить электронный товар и перевести деньги на банковскую карту. Мужчина, не раздумывая, это и сделал. Но вскоре продавец перестал выходить на связь, закрыв свой аккаунт. Калининградцу ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщили в МВД.
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