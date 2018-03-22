Калининградец перевел мошеннику 135 тысяч рублей за он-лайн игры

Потерпевший сам разместил объявление в интернете и рассказал, что хочет приобрести «примочки» для виртуальных игр. Общая их стоимость — более 135 тысяч рублей. Вскоре откликнулся неизвестный, у которого якобы эти «продукты» были.

Продавец попросил калининградца оплатить электронный товар и перевести деньги на банковскую карту. Мужчина, не раздумывая, это и сделал. Но вскоре продавец перестал выходить на связь, закрыв свой аккаунт. Калининградцу ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщили в МВД.