В Пензенской области осудили жителя Самары за ДТП, в котором погибли 2 человека 

В Пензенской области вступил в законную силу приговор Нижнеломовского районного суда по делу о ДТП, повлекшем смерть двух человек. Виновником аварии признали 37-летнего жителя Самары.
Мужчине предстоит отсидеть три с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на два с половиной года.
По данным дела, днем 1 февраля прошлого года житель Самары ехал в Моску на своей легковушке «ВАЗ 21102». На 506 километре трассы М-5 «Урал» он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «ВАЗ 211540» с ульяновскими номерами, следовавшим из Москвы.
«В результате аварии погибла пассажирка виновника ДТП и один из четырех пассажиров «ВАЗ 211540». Всем остальным пассажирам из Ульяновской области причинен вред здоровью, в том числе одному — тяжкий», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Судом первой инстанции были удовлетворены иски матери погибшей женщины и супруги погибшего мужчины о взыскании с автомобилиста морального вреда на общую сумму 1 млн рублей. Виновник ДТП попытался объяснить причину своего маневра и подал аппеляцию. Однако суд оставил приговор районного суда без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.