Дело о мошенничестве экс-пристава на Ямале передали в суд

Бывший заместитель начальника отдела судебных приставов по Надымскому району и Надыму вынуждал мигрантов передавать ему средства на оплату проезда домой, после чего присваивал эти деньги. Силовики расследовали пять эпизодов мошенничества. Подозреваемый успел присвоить 90,6 тыс. рублей.

В ходе следствия экс-пристав вины не признал. Ему грозит штраф и ограничение свободы на срок до полутора лет.