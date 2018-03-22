Дело о мошенничестве экс-пристава на Ямале передали в суд 

В Надыме дело о мошенничестве бывшего судебного пристава передали в суд, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По имеющимся данным, схема была выстроена вокруг оплаты государством обратной дороги на родину иностранным гражданам, незаконно находившимся на территории России.
Бывший заместитель начальника отдела судебных приставов по Надымскому району и Надыму вынуждал мигрантов передавать ему средства на оплату проезда домой, после чего присваивал эти деньги. Силовики расследовали пять эпизодов мошенничества. Подозреваемый успел присвоить 90,6 тыс. рублей.
В ходе следствия экс-пристав вины не признал. Ему грозит штраф и ограничение свободы на срок до полутора лет.
Ранее «Юга.ру» сообщало, что в Сочи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.