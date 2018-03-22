Житель Можги несколько дней обкалывал девочку-подростка наркотиками и насиловал её

По данным правоохранителей, 50-летний ранее неоднократно судимый мужчина познакомился с 15-летней девочкой накануне произошедшего. Он привел подростка к себе домой.

«В своей квартире мужчина предложил девушке употребить наркотики. После того, как она отказалась и стала сопротивляться, осужденный избил ее, а затем принудительно сделал внутривенную инъекцию наркотического вещества», — отмечается в сообщении.

Злоумышленник держал девочку у себя несколько дней, обкалывал наркотиками, избивал и насиловал. Сбежать потерпевшей удалось, когда мужчина ушел из дома и оставил дверь незакрытой.