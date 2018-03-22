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Житель Можги несколько дней обкалывал девочку-подростка наркотиками и насиловал её
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Житель Можги несколько дней обкалывал девочку-подростка наркотиками и насиловал её 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. В Можге вынесли приговор мужчине, который несколько дней обкалывал девочку-подростка наркотиками и насиловал её. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, злоумышленника отправили в колонию на 11 лет.
По данным правоохранителей, 50-летний ранее неоднократно судимый мужчина познакомился с 15-летней девочкой накануне произошедшего. Он привел подростка к себе домой.
«В своей квартире мужчина предложил девушке употребить наркотики. После того, как она отказалась и стала сопротивляться, осужденный избил ее, а затем принудительно сделал внутривенную инъекцию наркотического вещества», — отмечается в сообщении.
Злоумышленник держал девочку у себя несколько дней, обкалывал наркотиками, избивал и насиловал. Сбежать потерпевшей удалось, когда мужчина ушел из дома и оставил дверь незакрытой.
ИА «Сусанин»: последние новости
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