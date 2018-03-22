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В Иркутской области росгвардеец во время ссоры застрелил сослуживца
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В Иркутской области росгвардеец во время ссоры застрелил сослуживца 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 22 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту убийства сослуживцем сотрудника ФГУП «Охрана», сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ региона.
По данным следственных органов, наряд охраны сопровождал перевозку груза в Катангском районе. Между двумя сослуживцами охранного предприятия произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выхватил пистолет и, выстрелив в своего напарника, убил его. Затем стрелявший попытался скрыться на автомобиле.
"Предполагаемый убийца в настоящее время задержан. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
По данным администрации Катангского района, федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана», где произошло ЧП, является подразделением Росгвардии. Санкция статьи, по которой заведено уголовное дело, предусматривают лишение свободы на срок от шести до 15 лет.
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