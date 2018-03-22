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Столичная полиция задержала двоих подозреваемых в сексуальном насилии над женщиной
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Столичная полиция задержала двоих подозреваемых в сексуальном насилии над женщиной 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Столичная полиция задержала двоих подозреваемых в сексуальном насилии над женщиной, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 20 марта в полицию обратилась 40-летняя безработная жительница столицы. «Женщина сообщила, что в квартире на ул. Оренбургская распивала спиртное с двумя мужчинами — Иваном и Павлом. После застолья они подвергли знакомую сексуальному насилию», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых 55 и 59 лет. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Ведется следствие.
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