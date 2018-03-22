Столичная полиция задержала двоих подозреваемых в сексуальном насилии над женщиной

Вечером 20 марта в полицию обратилась 40-летняя безработная жительница столицы. «Женщина сообщила, что в квартире на ул. Оренбургская распивала спиртное с двумя мужчинами — Иваном и Павлом. После застолья они подвергли знакомую сексуальному насилию», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых 55 и 59 лет. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Ведется следствие.