16 лет за жизнь любимой: в Башкирии осудили студента, зверски убившего школьницу

В уфимском Верховном суде вынесли приговор 21-летнему юноше. Его обвинили в убийстве с особой жестокостью. Парню предстоит отсидеть 16,5 лет в колонии строгого режима

На преступление парень пошел в марте прошлого года. Он приехал из Уфы в родное село. Здесь же жила 17-летняя девушка, с которой он раньше встречался, но молодые люди давно расстались.

Молодой человек пытался возродить отношения, но девушка была против. Парень настаивал, искал встреч и сыпал угрозами.

О навязчивом ухажере ей пришлось сообщить в полицию, но повлиять на него не получилось.

17 марта парень ехал по деревне на машине и заметил любимую. Он остановился и предложил поговорить, но девушка отказалась. Тогда разъяренный парень выбежал из машины и несколько раз ударил ее ножом. Раненая упала, а парень не мог остановиться и продолжал наносить удары.

Когда несчастную нашли и доставили в больницу, на ее теле насчитали 33 раны. Но спасти ее не удалось — через два часа девушка скончалась.

Вину обвиняемый признал частично, свои действия убийца осознавал, — рассказали в суде.

Смягчающих обстоятельств в этом деле судьи не нашли — обвиняемого приговорили к 16,5 года колонии строгого режима. Его обязали выплатить родителям погибшей девушки 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.