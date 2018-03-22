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16 лет за жизнь любимой: в Башкирии осудили студента, зверски убившего школьницу
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16 лет за жизнь любимой: в Башкирии осудили студента, зверски убившего школьницу 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В уфимском Верховном суде вынесли приговор 21-летнему юноше. Его обвинили в убийстве с особой жестокостью. Парню предстоит отсидеть 16,5 лет в колонии строгого режима.
На преступление парень пошел в марте прошлого года. Он приехал из Уфы в родное село. Здесь же жила 17-летняя девушка, с которой он раньше встречался, но молодые люди давно расстались.
Молодой человек пытался возродить отношения, но девушка была против. Парень настаивал, искал встреч и сыпал угрозами.
О навязчивом ухажере ей пришлось сообщить в полицию, но повлиять на него не получилось.
17 марта парень ехал по деревне на машине и заметил любимую. Он остановился и предложил поговорить, но девушка отказалась. Тогда разъяренный парень выбежал из машины и несколько раз ударил ее ножом. Раненая упала, а парень не мог остановиться и продолжал наносить удары.
Когда несчастную нашли и доставили в больницу, на ее теле насчитали 33 раны. Но спасти ее не удалось — через два часа девушка скончалась.
Вину обвиняемый признал частично, свои действия убийца осознавал, — рассказали в суде.
Смягчающих обстоятельств в этом деле судьи не нашли — обвиняемого приговорили к 16,5 года колонии строгого режима. Его обязали выплатить родителям погибшей девушки 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.
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