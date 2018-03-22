Посадили гровера

Фото с ресурса chaiknet.ru Во Владимире вынесен приговор фигуранту о незаконном выращивании наркосодержащих растений и о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Следствием и судом установлено, что в мае 2016 года 31-летний местный житель вместе со своим другом решили выращивать коноплю и в последствие продавать дурманящее зелье.

Через интернет молодые люди приобрели семена конопли, а также оборудование, необходимое для культивирования и дальнейшего получения «травки», ее расфасовки и упаковки.

Гроверы (люди, занимающиеся выращиванием наркотиков — примечание автора) оборудовали под плантации 11 квартир областного центра, расположенных по разным адресам. Провели специальную систему полива растений, вентиляции и освещения. На специальном грунте в искусственной среде с использованием питательных растворов, «ботаники» получали коноплю с высоким содержанием тетрагидроканнабинола (один из основных наркотических веществ в конопле — примечание автора). Полученную «дурь» молодые гроверы через своих подельников пытались продать наркоманам города, однако не успели, поскольку наркотики были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

Суд назначил наказание 31-летнему любителю флоры наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Его друг и коллега был осужден ранее, в феврале этого года. Он приговорен к 7 годам лишения свободы и отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима.