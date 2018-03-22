В Когалыме женщина прописала в своей квартире мигрантов

Женщина с ноября по декабрь 2017 года прописала в своей двухкомнатной квартире прописала четырех мигрантов из Таджикистана . Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры

За проделанную работу женщина получила вознаграждение, но какое — органами не уточняется. Также выявлено, что в квартире проживала только обвиняемая и её семья, а переселенцы никогда в ней не находились.

В пресс-службе окружной прокуратуры ХМАО-Югра сообщили, что в отношении местной жительницы Когалыма возбуждено уголовное дело по статье ст. 322.3 УК РФ «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.