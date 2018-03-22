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В Когалыме женщина прописала в своей квартире мигрантов
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В Когалыме женщина прописала в своей квартире мигрантов 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Женщина с ноября по декабрь 2017 года прописала в своей двухкомнатной квартире прописала четырех мигрантов из Таджикистана. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры.
За проделанную работу женщина получила вознаграждение, но какое — органами не уточняется. Также выявлено, что в квартире проживала только обвиняемая и её семья, а переселенцы никогда в ней не находились.
В пресс-службе окружной прокуратуры ХМАО-Югра сообщили, что в отношении местной жительницы Когалыма возбуждено уголовное дело по статье ст. 322.3 УК РФ «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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