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Свердловский депутат проведет пять лет в колонии за хищение 130 млн рублей
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Свердловский депутат проведет пять лет в колонии за хищение 130 млн рублей 

pasmi.ru 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В Свердловской области осудили депутата Алапаевской гордумы Алексея Иванова, обвиненного в хищении 130 млн рублей у возглавляемого им предприятия коммунального сервиса. Ближайшие пять лет депутат должен будет провести в тюрьме.
Сын, опозоривший отца
Приговор Алексею Иванову вынесли в родном городе, где он и попался на коррупции после банкротства ЗАО «ТЭКУР», в котором Иванов работал директором. Хищения депутата вскрылись после банкротства предприятия, занимавшегося обслуживанием котельных, сетей и других коммунальных объектов.
Подсудимого признали виновным в присвоении в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, причинении имущественного ущерба, а также незаконном хранении взрывчатых устройств. Назначенные судом пять лет лишения свободы депутат проведет в колонии общего режима.
Стоит отметить, что отец осужденного ранее работал в Алапаевске замглавы по социальной работы и возглавлял ветеранскую организацию. Узнав о преступлении сына, мужчина снял с себя полномочия председателя, сказав, что ему стыдно.
Ранее ПАСМИ сообщало, что депутата Кушвинской гордумы в Свердловской области отправили под суд за мошенничество — парламентарий пообещал своему знакомому спасти его от наказания за мошенничество, потребовав за это 1,5 млн рублей.
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