Свердловский депутат проведет пять лет в колонии за хищение 130 млн рублей

Свердловской области осудили депутата Алапаевской гордумы Алексея Иванова , обвиненного в хищении 130 млн рублей у возглавляемого им предприятия коммунального сервиса. Ближайшие пять лет депутат должен будет провести в тюрьме.

Сын, опозоривший отца

Приговор Алексею Иванову вынесли в родном городе, где он и попался на коррупции после банкротства ЗАО «ТЭКУР», в котором Иванов работал директором. Хищения депутата вскрылись после банкротства предприятия, занимавшегося обслуживанием котельных, сетей и других коммунальных объектов.

Подсудимого признали виновным в присвоении в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, причинении имущественного ущерба, а также незаконном хранении взрывчатых устройств. Назначенные судом пять лет лишения свободы депутат проведет в колонии общего режима

Стоит отметить, что отец осужденного ранее работал в Алапаевске замглавы по социальной работы и возглавлял ветеранскую организацию. Узнав о преступлении сына, мужчина снял с себя полномочия председателя, сказав, что ему стыдно.

Ранее ПАСМИ сообщало, что депутата Кушвинской гордумы в Свердловской области отправили под суд за мошенничество — парламентарий пообещал своему знакомому спасти его от наказания за мошенничество, потребовав за это 1,5 млн рублей.