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Скрывавшегося от суда экс-проректора ТИУ Ошибкова поймали в Тюмени
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Скрывавшегося от суда экс-проректора ТИУ Ошибкова поймали в Тюмени 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени на днях, 21 марта, задержали объявленного в розыск экс-проректора ТИУ Александра Ошибкова. Мужчину объявили в розыск 1 февраля после того, как он скрылся от суда. Бывшего работника вуза арестовали — сейчас он находится в СИЗО. Ошибкова судят по делу о многомиллионных хищениях, обнаруженных в университете.
— Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в совершении трех эпизодов мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, — рассказали в региональной прокуратуре.
По версии следствия, преступления были совершены в 2015 году, когда Александр Ошибков занимал пост директора департамента стратегических коммуникаций нефтегазового университета, который впоследствии переименовали в ТИУ. После реформирования вуза мужчина занял пост проректора по стратегическому развитию. Летом 2015 года Ошибков устроил на завод, являющийся структурным подразделением университета, двух подчиненных и подругу жены. Женщины были трудоустроены фиктивно и при этом получали еще стимулирующие выплаты вместе с директором завода. Эти четыре человека получали деньги и передавали их Ошибкову. С лета 2015 по лето 2016 университет на фиктивных работников потратил более 2 миллионов рублей.
Еще более 10 миллионов вуз потерял на сделке с компанией «М-ГРУПП». Организация якобы выполняла проектные работы. Ошибков и директор компании Алексей Федоров поделили деньги между собой. Проректору досталось 9 миллионов рублей.
Самым денежным преступлением для Ошибкова стало хищение 169 миллионов рублей. Схему провернули под видом продажи ТИУ мобильного бурового комплекса. В этой схеме участвовал и другой топ-менеджер ТИУ Егор Орлов, которого суд уже отправил в колонию на четыре года.
За денежные махинации прошлой осенью на скамье подсудимых оказался и экс-ректор ТИУ Олег Новоселов. Его приговорили к условному сроку.
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