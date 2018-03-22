Скрывавшегося от суда экс-проректора ТИУ Ошибкова поймали в Тюмени

Тюмени на днях, 21 марта, задержали объявленного в розыск экс-проректора ТИУ Александра Ошибкова. Мужчину объявили в розыск 1 февраля после того, как он скрылся от суда. Бывшего работника вуза арестовали — сейчас он находится в СИЗО . Ошибкова судят по делу о многомиллионных хищениях, обнаруженных в университете.

— Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в совершении трех эпизодов мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, — рассказали в региональной прокуратуре

По версии следствия, преступления были совершены в 2015 году, когда Александр Ошибков занимал пост директора департамента стратегических коммуникаций нефтегазового университета, который впоследствии переименовали в ТИУ. После реформирования вуза мужчина занял пост проректора по стратегическому развитию. Летом 2015 года Ошибков устроил на завод, являющийся структурным подразделением университета, двух подчиненных и подругу жены. Женщины были трудоустроены фиктивно и при этом получали еще стимулирующие выплаты вместе с директором завода. Эти четыре человека получали деньги и передавали их Ошибкову. С лета 2015 по лето 2016 университет на фиктивных работников потратил более 2 миллионов рублей.

Еще более 10 миллионов вуз потерял на сделке с компанией «М-ГРУПП». Организация якобы выполняла проектные работы. Ошибков и директор компании Алексей Федоров поделили деньги между собой. Проректору досталось 9 миллионов рублей.

Самым денежным преступлением для Ошибкова стало хищение 169 миллионов рублей. Схему провернули под видом продажи ТИУ мобильного бурового комплекса. В этой схеме участвовал и другой топ-менеджер ТИУ Егор Орлов , которого суд уже отправил в колонию на четыре года.