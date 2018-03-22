Липецкие полицейские ищут парней, напавших на 37-летнего мужчину 

Липецкие полицейские ищут свидетелей нападения на 37-летнего мужчину, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Инцидент случился 21 марта около 17.00 на улице Катукова. На мужчину напади трое неизвестных молодых людей. Предполагаемый возраст преступников — 25-30 лет.
Всех, кто что-либо знает о возможном дальнейшем маршруте передвижения подозреваемых, просят сообщить в полицию, в том числе предоставить записи автомобильных видео-регистраторов водителей, проезжавших в районе происшествия. Позвонить можно в дежурную часть УМВД России по Липецкой области: (4742) 36-91-60, (4742) 43-20-22.