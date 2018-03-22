Липецкие полицейские ищут парней, напавших на 37-летнего мужчину

Липецкие полицейские ищут свидетелей нападения на 37-летнего мужчину, сообщила пресс-служба регионального МВД

Инцидент случился 21 марта около 17.00 на улице Катукова. На мужчину напади трое неизвестных молодых людей. Предполагаемый возраст преступников — 25-30 лет.