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Житель Подмосковья запер знакомую в своем доме и больше месяца удерживал и насиловал ее
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Житель Подмосковья запер знакомую в своем доме и больше месяца удерживал и насиловал ее 

Агентство «Москва» 1 час назад
Задержан 34-летний житель Люберецкого района, подозреваемый в незаконном лишении свободы и изнасилованиях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«По данным следствия, с 12 февраля по 19 марта 2018 г. подозреваемый в одном из частных домов, расположенных в пос. Малаховка, против воли удерживал 30-летнюю женщину, лишив свободы передвижения и общения, подвергая ее при этом сексуальному насилию. Потерпевшей 19 марта удалось позвонить на горячую линию службы «112» и сообщить о совершенных в отношении нее преступлениях. После поступившего звонка на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, и подозреваемый был задержан», — сказала О. Врадий.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. На допросе подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что обманом заманил знакомую, пообещав деньги за уборку дома. Сотрудники СК продолжают собирать доказательства, а суд в ближайшее время решит вопрос об аресте фигуранта.
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