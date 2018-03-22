Житель Подмосковья запер знакомую в своем доме и больше месяца удерживал и насиловал ее

Задержан 34-летний житель Люберецкого района, подозреваемый в незаконном лишении свободы и изнасилованиях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

«По данным следствия, с 12 февраля по 19 марта 2018 г. подозреваемый в одном из частных домов, расположенных в пос. Малаховка , против воли удерживал 30-летнюю женщину, лишив свободы передвижения и общения, подвергая ее при этом сексуальному насилию. Потерпевшей 19 марта удалось позвонить на горячую линию службы «112» и сообщить о совершенных в отношении нее преступлениях. После поступившего звонка на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, и подозреваемый был задержан», — сказала О. Врадий.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. На допросе подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что обманом заманил знакомую, пообещав деньги за уборку дома. Сотрудники СК продолжают собирать доказательства, а суд в ближайшее время решит вопрос об аресте фигуранта.