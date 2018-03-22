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Труп женщины с колото‑резаной раной нашли в квартире пенсионерки в Москве
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Труп женщины с колото‑резаной раной нашли в квартире пенсионерки в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Проверку организовали по факту обнаружения тела женщины с ножевым ранением в квартире пенсионерки, которая вызвала полицию с жалобой на своего буйного сына, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 21 марта в 20:12 на службу «02» поступило сообщение от пенсионерки о том, что в ее квартире хулиганит сын. Инцидент произошел на улице Лихоборские бугры.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу обнаружены: пенсионерка, ее сын, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, а также в одной из комнат квартиры обнаружена женщина с колото-резаной раной поясничной области. Прибывшим нарядом скорой медицинской помощи была констатирована ее смерть. Давность смерти около двух часов», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что труп направлен в морг. По данному факту проходит проверка.
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