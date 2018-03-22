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В Петербурге заведующая детсадом получила условный срок за «мертвые души»
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В Петербурге заведующая детсадом получила условный срок за «мертвые души» 

АиФ Санкт-Петербург 49 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Заведующая детским садом в Петербурге отделалась условным сроком за мошенничество с «мертвыми душами», сообщают «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру. Приговор женщине вынес Московский районный суд Северной столицы.
По данным ведомства, в период с октября 2004-го по январь 2015 года заведующая детским садом №33 Московского района Людмила Леушкина вносила в табель ложные сведения о рабочем времени пяти человек. Позже выяснилось, что эти люди не были сотрудниками детского сада.
Деньги, предназначенные якобы на зарплату 5 человек, Леушкина переводила на фиктивные карты этих лжесотрудников, а потом снимала средства и присваивала себе, распоряжаясь ими по собственному усмотрению. Всего за 10 лет обмана она незаконно получила более 4,7 миллионов рублей.
В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.
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