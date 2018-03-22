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МВД Киргизии и РФ провели совместную операцию, в ходе которой задержали 137 подозреваемых
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МВД Киргизии и РФ провели совместную операцию, в ходе которой задержали 137 подозреваемых 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БИШКЕК, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД Киргизии и России провели совместную спецоперацию, в ходе которой задержаны 137 находившихся в розыске граждан двух государств. Об этом сообщила в четверг пресс-служба киргизского МВД.
"В результате совместных межгосударственных оперативно-профилактических мероприятий «Международный розыск», проводимых как на территории Кыргызской Республики, так и на территории Российской Федерации, задержаны 137 разыскиваемых преступников", — говорится в сообщении.
В том числе и лица, которые были объявлены в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, включая покушение на убийство, разбой, изнасилование, грабежи и так далее. «64 задержанных во время совместной спецоперации человека находились в межгосударственном розыске», — отмечается в документе.
По данным пресс-службы, правоохранительные органы двух государств проводили «Международный розыск» в течение двух дней. В мероприятии в общей сложности были задействованы 3,4 тыс. сотрудников киргизской милиции и российской полиции. «Были организованы поисковые группы по отработке имеющейся информации и проверке вероятных мест пребывания разыскиваемых преступников», — подчеркивается в сообщении.
"Основными задачами совместных действий являлись поиск и задержание лиц, обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, розыска и установление местонахождения лиц, пропавших без вести", — заверило МВД Киргизии. При этом особо отметив, что данная спецоперация была проведена в рамках «имеющейся договорно-правовой базы» между двумя странами.
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