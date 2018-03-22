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Жительница Читы, решившая избежать уголовного наказания, попалась на взяточничестве
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Жительница Читы, решившая избежать уголовного наказания, попалась на взяточничестве 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Читы, решившая избежать уголовного наказания, попалась на взяточничествеВ ходе разбирательств было установлено, что в ноябре 2016 года осужденная к 200-часам обязательных работ 47-летняя жительница Читы и не желавшая их исполнять, передала инспектору УФСИН России по Забайкальскому краю взятку в виде конфет, сигарет и алкоголя. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, инспектор отказался принимать подарок и зафиксировал попытку дать взятку.
В итоге суд, учитывая новые обстоятельства дела, заменил обязательные работы на 22 дня лишения свободы в колонии-поселении, которые женщина уже отбыла. Кроме того читинку обвинили в мелком взяточничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 месяца.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com.
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