Жительница Читы, решившая избежать уголовного наказания, попалась на взяточничестве

Жительница Читы , решившая избежать уголовного наказания, попалась на взяточничествеВ ходе разбирательств было установлено, что в ноябре 2016 года осужденная к 200-часам обязательных работ 47-летняя жительница Читы и не желавшая их исполнять, передала инспектору УФСИН России по Забайкальскому краю взятку в виде конфет, сигарет и алкоголя. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, инспектор отказался принимать подарок и зафиксировал попытку дать взятку.

В итоге суд, учитывая новые обстоятельства дела, заменил обязательные работы на 22 дня лишения свободы в колонии-поселении, которые женщина уже отбыла. Кроме того читинку обвинили в мелком взяточничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 месяца.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com.