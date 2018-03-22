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В Безенчуке на мужчину заведено уголовное дело за вождение в нетрезвом виде
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В Безенчуке на мужчину заведено уголовное дело за вождение в нетрезвом виде 

Волга Ньюс 1 час назад
Стражами правопорядка был замечен автомобиль, резко изменяющий скорость и прижимающийся периодически к обочине. Когда транспортное средство свернуло на другую улицу, полицейскими было принято решение о следовании за автомашиной. Вскоре инспекторы остановили автомобиль. На законное требование предъявить документы водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, пояснил, что у него их нет.
При проверке по базе данных полицейские выяснили, что в июле 2017 г. мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев.
Инспекторы дорожно-патрульной службы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания, но он ответил отказом. Нарушитель согласился на медицинское освидетельствование в больнице, но, приехав туда, вновь отказался.
Транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что сел за руль пьяным, чтобы отвезти лекарства ребенку, но на обратном пути домой он заметил патрульный автомобиль, испугался, так как не имел при себе документов, и резко свернул на другую улицу.
По данным сотрудников органов внутренних дел, 26-летний злоумышленник ранее не судим.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ведется следствие, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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