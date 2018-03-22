В Краснодаре жители Иркутска совершили 15 разбоев на продуктовые магазины

В производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 209 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация банды и участие в совершаемых ею нападениях».

Следствием установлено, что в период с октября 2016 года по июль 2017 года на территории г. Краснодара было совершено несколько разбойных нападений на продуктовые магазины.

Во всех случаях неизвестные в масках заходили в помещение магазина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирали деньги.

В ходе расследования получена информация из Иркутской области о том, что на территории Кубани могут находиться подозреваемые в совершении трех вооруженных разбойных нападений на иркутские магазины и объявленные в федеральный розыск девушка и молодой человек.

Полицейские установили местонахождение злоумышленников, а также их причастность к совершению ряда разбойных нападений в Краснодаре.

В ходе спецоперации задержан 25-летний местный житель, в квартире которого временно проживали молодые люди, а еще через час и самих подозреваемых. Ими оказались 28-летний житель Иркутской области и его 20-летняя подруга. Оказать сопротивление злоумышленникам не удалось.

В рамках следственных действий установлена причастность задержанных к совершению 15 вооруженных разбойных нападений на продуктовые магазины с использованием боевого пистолета. Ущерб от их действий составил более 250 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.