В Челябинске инженера подозревают в получении взятки в 30 миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК , 22 мар — РИА Новости . Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного инженера муниципального предприятия в Челябинске по факту получении взятки в размере более 460 тысяч рублей, при обыске у него были обнаружены рубли и иностранная валюта на сумму более 30 миллионов рублей, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 460 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного приема выполненных работ по заключенным контрактам. В ходе проведенных обысков следователи изъяли у мужчины денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 30 миллионов рублей.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, расследование уголовного дела продолжается.