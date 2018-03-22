Жителя Красноярска задержали за распространение порнографии в Интернете

Красноярске задержали мужчину, который распространял порнографию через Интернет.

Сотрудники отдела «К» БСТМ ГУ МВД по краю установили, что распространял запрещённые материалы с изображением несовершеннолетних 27-летний житель Свердловского района. В квартире злоумышленника полицейские изъяли ноутбук.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 242.1 «Изготовление и оборот материалов или предметов порнографическими изображениями несовершеннолетних». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.