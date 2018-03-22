Ещё
Жителя Красноярска задержали за распространение порнографии в Интернете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Красноярска задержали за распространение порнографии в Интернете 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске задержали мужчину, который распространял порнографию через Интернет.
Сотрудники отдела «К» БСТМ ГУ МВД по краю установили, что распространял запрещённые материалы с изображением несовершеннолетних 27-летний житель Свердловского района. В квартире злоумышленника полицейские изъяли ноутбук.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 242.1 «Изготовление и оборот материалов или предметов порнографическими изображениями несовершеннолетних». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярцу, лишенному водительских прав на 38 лет, грозит лишение свободы В Красноярске наркоман убил подругу и сварил её сердце В Красноярском крае подсудимый во время заседания кинул в следователя стул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»188
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»72
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом200
Офицеры МВД подрались на совещании37
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
03:13
Стало известно о еще одной болезни Табакова
Шоу-бизнес
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение