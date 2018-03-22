Ярославец сел в тюрьму за пачку украденных батончиков «Сникерс»

Ярославле отправили в колонию мужчину за украденные батончики «Сникерс».

27-летний житель Брагино зашёл в магазин на Ленинградском проспекте и набил карманы шоколадными батончиками, думая, что его никто не видит. Однако на выходе охранник задержал ярославца. Но требования пожилого охранника не остановили мужчину — он просто сбежал с восемью батончиками в кармане. К тому времени, как на него написали заявление в полицию и правоохранители нашли подозреваемого, ярославец, конечно, съел весь шоколад.

— В Дзержинском районном суде рассмотрено дело ранее неоднократно судимого ярославца. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», своими действиями обвиняемый причинил магазину ущерб в 284 рубля, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

Однако суд счёл полное признание вины и выплату ущерба, а также и то, что у мужчины до сих пор не погашена предыдущая судимость. В итоге суд отправил ярославца в колонию ещё на четыре месяца.