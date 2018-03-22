В Прикамье бухгалтер похищенные деньги вкладывала в криптовалюту 

В Нытве вынесли приговор бывшему бухгалтеру за многоэпизодное хищение. 42-летняя женщина призналась, что присвоенные деньги вкладывала в криптовалюту.
«Следствием установлено, что женщина, занимая должность бухгалтера, похитила более 612 тысяч рублей путем уменьшения остатка денежных средств, поступивших в кассу от реализации продукции предприятия», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Всего предприимчивая бухгалтер совершила 28 хищений.
Суд назначил виновной наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы. Кроме того, она должна полностью возместить ущерб.