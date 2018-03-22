В Прикамье бухгалтер похищенные деньги вкладывала в криптовалюту

Нытве вынесли приговор бывшему бухгалтеру за многоэпизодное хищение. 42-летняя женщина призналась, что присвоенные деньги вкладывала в криптовалюту.

Всего предприимчивая бухгалтер совершила 28 хищений.

Суд назначил виновной наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы. Кроме того, она должна полностью возместить ущерб.