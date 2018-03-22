Бухгалтер из Нытвы растратила деньги предприятия на покупку криптовалюты

Нытве суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

Следствием установлено, что женщина, занимая должность бухгалтера, похитила более 612 тысяч рублей путем уменьшения остатка денежных средств, поступивших в кассу от реализации продукции предприятия. Злоумышленница призналась, что незаконно присвоенные деньги она использовала для участия в торгах криптовалютой. На счету женщины 28 фактов противоправной деятельности. Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы. Кроме того, она обязана возместить причиненный материальный ущерб в полном объеме.