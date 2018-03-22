В Мурманской области мужчина получил 1,5 года за избиение сына сожительницы

Следователи выяснили, что мужчина злоупотреблял алкоголем и на протяжении двух месяцев истязал не достигшего трех лет сына своей сожительницы, находясь у нее дома. «В процессе издевательств злоумышленник наносил ему удары руками по ягодицам, бедрам и голове, причиняя тем самым физическую боль и психические страдания», — говорится в сообщении.

Дело было возбуждено по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, не повлекших последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.