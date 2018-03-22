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Суд в Москве арестовал экс-депутата Госдумы Варшавского
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Суд в Москве арестовал экс-депутата Госдумы Варшавского 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы заключил под стражу до 20 апреля бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, обвиняемого в мошенничестве по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц», передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Варшавского меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля", — огласила решение судья Мария Сизинцева.
По словам адвоката Варшавского Вячеслава Барика, его подзащитный болеет сахарным диабетом. После задержания он не получал должного питания, воды и медикаментов. Перед началом и в ходе процесса экс-депутату вызвали «скорую».
По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие. Свою вину экс-депутат не признает. На данный момент бывший чиновник работает директором двух компаний — Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ) и ООО «Донские биотехнологии».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Следовать сообщила в суде, что со стороны Варшавского звучали угрозы по телефону в отношении некоторых свидетелей. Бывший депутат назвал это заявление ложью.
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