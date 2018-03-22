Суд в Москве арестовал экс-депутата Госдумы Варшавского

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Варшавского меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля", — огласила решение судья Мария Сизинцева

По словам адвоката Варшавского Вячеслава Барика, его подзащитный болеет сахарным диабетом. После задержания он не получал должного питания, воды и медикаментов. Перед началом и в ходе процесса экс-депутату вызвали «скорую».

По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие. Свою вину экс-депутат не признает. На данный момент бывший чиновник работает директором двух компаний — Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ) и ООО «Донские биотехнологии».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следовать сообщила в суде, что со стороны Варшавского звучали угрозы по телефону в отношении некоторых свидетелей. Бывший депутат назвал это заявление ложью.