Экс-депутат Госдумы Варшавский отказался признать себя виновным 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский, обвиняемый в мошенничестве по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц», отказался признать себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вину я не признаю", — сказал Варшавский в Тверском суде Москвы.
По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество).