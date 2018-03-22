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Экс-депутат Госдумы Варшавский отказался признать себя виновным
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Экс-депутат Госдумы Варшавский отказался признать себя виновным 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский, обвиняемый в мошенничестве по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц», отказался признать себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вину я не признаю", — сказал Варшавский в Тверском суде Москвы.
По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество).
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