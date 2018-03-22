Экс-депутат Госдумы Варшавский отказался признать себя виновным

"Вину я не признаю", — сказал Варшавский в Тверском суде Москвы.

По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество).