Уралец прописал в «резиновой» квартире не семь, а 20 тысяч человек

В деле о «резиновой» квартире на улице Баумана в Екатеринбурге появились новые подробности. Накануне стало известно, что собственник жилья прописал у себя семь тысяч человек. По данному факту была организована прокурорская проверка. Однако в ходе опроса мужчина признался, что зарегистрировал за 10 лет около 20 тысяч иностранцев, сообщила пресс-служба Свердловской областной прокуратуры «Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения», — пояснили в ведомстве. Зачисление 13-й квартплаты Как выявить обман ЖКХ Нарушителю в квартире принадлежали всего 16 квадратных метров. Уголовное дело против него возбудили еще в декабре 2016 года по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации ). Правоохранительным органам стало известно, что мужчина за короткий срок прописал 57 человек. За год, пока шло расследование, фигурант зарегистрировал у себя уже 6844 человека. При этом соседи злоумышленника ничего не подозревали, поскольку иностранцы в квартире никогда не жили. Валерий Горелых. В ходе расследования обвинение «радушному» хозяину не предъявлялось, мера пресечения также не избиралась. Из-за инцидента в халатности заподозрили должностных лиц миграционного отдела полиции. Их действиям будет дана правовая оценка, заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Напомним, ранее двое предпринимателей зарегистрировали в московской гостинице 66 тысяч мигрантов. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM