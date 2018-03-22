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Уралец прописал в «резиновой» квартире не семь, а 20 тысяч человек
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Уралец прописал в «резиновой» квартире не семь, а 20 тысяч человек 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В деле о «резиновой» квартире на улице Баумана в Екатеринбурге появились новые подробности. Накануне стало известно, что собственник жилья прописал у себя семь тысяч человек. По данному факту была организована прокурорская проверка. Однако в ходе опроса мужчина признался, что зарегистрировал за 10 лет около 20 тысяч иностранцев, сообщила пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.
«Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения», — пояснили в ведомстве.
Зачисление 13-й квартплаты
Как выявить обман ЖКХ  Нарушителю в квартире принадлежали всего 16 квадратных метров. Уголовное дело против него возбудили еще в декабре 2016 года по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Правоохранительным органам стало известно, что мужчина за короткий срок прописал 57 человек. За год, пока шло расследование, фигурант зарегистрировал у себя уже 6844 человека. При этом соседи злоумышленника ничего не подозревали, поскольку иностранцы в квартире никогда не жили.
В ходе расследования обвинение «радушному» хозяину не предъявлялось, мера пресечения также не избиралась. Из-за инцидента в халатности заподозрили должностных лиц миграционного отдела полиции. Их действиям будет дана правовая оценка, заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, ранее двое предпринимателей зарегистрировали в московской гостинице 66 тысяч мигрантов.
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