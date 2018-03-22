Кто виноват: прокуратура и полиция устроили баттл релизов из-за «резиновой» квартиры на Баумана

История «резиновой» квартиры на улице Баумана получила продолжение. На заявление прокуратуры о том, что уголовное дело на собственника жилой площади было заведено еще в 2016 году, но обвинение ему так и не было предъявлено, ответила полиция. Там уверяют, что именно прокуратура требовала прекратить уголовное преследование «бизнесмена».

Свердловской области «Выявили незаконную регистрацию иностранных граждан в квартире дома на улице Баумана в Екатеринбурге сотрудники полиции , а не какие-либо иные силы, — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России Валерий Горелых . — Вместе с тем, пресечь факты постановки людей на учет, по мнению специалистов, было невозможно, так как действующее законодательство нашей страны, как это ни парадоксально, не содержит ни одного основания для отказа в регистрации по месту пребывания».

Горелых отмечает в своем сообщении, что, тем не менее, по этому факту органы внутренних дел оперативно возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении». И дважды — в мае и сентябре 2017 года — уголовное дело было готово для направления в суд.

«Но, по данным дознавателей, в связи с судебным обжалованием подозреваемым действий должностных лиц полиции в порядке статьи 125 УПК РФ, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга настояла на прекращении уголовного преследования в отношении Макеева (собственник), — заявил Валерий Горелых. — Уверен, Следственный комитет , который начал доследственную проверку, а также сотрудники подразделения собственной безопасности и инспекции ГУ МВД России по Свердловской области детально разберутся в этой ситуации и примут адекватные меры реагирования».

На это заявление прокуратура области опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что в прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга уголовное дело для утверждения обвинительного заключения в отношении владельца квартиры не поступало ни в 2017 году, ни в 2018-м.

«Более того, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга в июле 2017 года отменила незаконное постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное сотрудниками полиции. После чего сотрудники полиции вновь вынесли постановление о прекращении уголовного дела, которое прокуратура как незаконное отменила в сентябре 2017 года. Сотрудники прокуратуры также направили указание о необходимости проведения конкретных следственных действий», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре утверждают, что не раз вносили представления о волоките на адрес начальника районного отдела полиции и начальнику полиции Екатеринбурга, и сотрудники отдела полиции были «привлечены к ответственности».

В ответ на довод областного полицейского главка, что законодательство не предусматривает механизмов отказать в регистрации, в прокуратуре ответили, что зато оно предусматривает возможность выхода сотрудников ОП № 14 в «резиновую» квартиру с проверкой и после установления факта фиктивной регистрации — последующего снятия с регистрационного учета мигрантов, фактически в квартире не проживающих, то сделано сотрудниками полиции не было».

«Фактически органы полиции продолжали регистрировать мигрантов, не принимая мер по снятию незаконно зарегистрированных мигрантов», — заявили в прокуратуре.