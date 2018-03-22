Житель Костомукши украл более чем на 50 000

Как сообщает прокуратура Карелии, осужден за несколько краж и угонов машин, местный житель Костомукши.

Так мужчину осудили сразу по нескольким статьям ст 158 ч. 1 п. «а» и ч. 3 УК РФ , ст. 166 ч.1 УК РФ.

Как стало известно из материалов дела, с 1.08 по 1.09 2016 года, ранее судимый местный житель, ограбил один из дачных домиков, оттуда он похитил продовольственные продукты и бытовую технику. Так же 19 -летний преступник обвиняется в краже денег, смартфонов и аккумуляторов от машин. Всеми кражами он нанес ущерб суммой более чем 50 тысяч рублей. Мужчина не раз угонял машину своего отца.

суд постановил назначить обвиняемому заключение под стражу на срок 6 лет 4 месяца в колонии общего режима