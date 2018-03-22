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Житель Костомукши украл более чем на 50 000
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Житель Костомукши украл более чем на 50 000 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Как сообщает прокуратура Карелии, осужден за несколько краж и угонов машин, местный житель Костомукши.
Так мужчину осудили сразу по нескольким статьям ст 158 ч. 1 п. «а» и ч. 3 УК РФ, ст. 166 ч.1 УК РФ.
Как стало известно из материалов дела, с 1.08 по 1.09 2016 года, ранее судимый местный житель, ограбил один из дачных домиков, оттуда он похитил продовольственные продукты и бытовую технику. Так же 19 -летний преступник обвиняется в краже денег, смартфонов и аккумуляторов от машин. Всеми кражами он нанес ущерб суммой более чем 50 тысяч рублей. Мужчина не раз угонял машину своего отца.
суд постановил назначить обвиняемому заключение под стражу на срок 6 лет 4 месяца в колонии общего режима,
— говорится в сообщение прокуратуры.
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