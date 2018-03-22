Всегда на стреме: охранник в магазине украл телефон у зазевавшейся покупательницы 

Этот поход по магазинам запомнится ростовчанке не только шоппингом, но и визитом в полицию. Женщина лишилась своего мобильного телефона по вине охранника одной из торговых сетей Ростова. Пока женщина складывала свои покупки на кассе, ее телефон остался лежать рядом, на прилавке. Охранник не замедлил воспользоваться такой возможностью и украл гаджет. Когда ростовчанка заметила пропажу телефона, она сразу обратилась в полицию. Стражи правопорядка быстро вычислили вора и задержали 33-летнего работника торговой точки.
«Сумма причиненного женщине ущерба составила почти двадцать тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело статье «Кража». Максимальное наказание, которое ему грозит, — до пяти лет лишения свободы, — комментирует пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.