Всегда на стреме: охранник в магазине украл телефон у зазевавшейся покупательницы

Этот поход по магазинам запомнится ростовчанке не только шоппингом, но и визитом в полицию. Женщина лишилась своего мобильного телефона по вине охранника одной из торговых сетей Ростова. Пока женщина складывала свои покупки на кассе, ее телефон остался лежать рядом, на прилавке. Охранник не замедлил воспользоваться такой возможностью и украл гаджет. Когда ростовчанка заметила пропажу телефона, она сразу обратилась в полицию. Стражи правопорядка быстро вычислили вора и задержали 33-летнего работника торговой точки.