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На двоих 40 лет: в Орске вынесен приговор похитителям и убийцам
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На двоих 40 лет: в Орске вынесен приговор похитителям и убийцам 

ProOren 2 часа назад
Оренбургский областной суд вынес обвинительный приговор мужчинам, которые обвиняли сразу в нескольких преступлениях: похищении человека, вымогательстве и убийстве.
Преступление было совершено в мае 2007 года. Фигуранты, узнав, что у орчанина имеется крупная сумма денег, похитили мужчину и вымогали деньги. Затем, чтобы скрыть следы преступления, преступники задушили и закопали жертву в одном из сел Новоорского района.
Отмечается, что оба фигуранта долгое время находились в розыске. Один из них за это время успел совершить еще несколько преступлений — создание вооруженной банды, разбойные нападения, за что с 2012 года отбывает наказание за решеткой.
При рассмотрении дела подсудимые свою вину не признавали и настаивали на алиби, которое подтверждали их друзья. Отметим также, что ранее по делу уже выносили оправдательный приговор, который стал результатом давления на присяжных заседателей. Верховный Суд РФ отменил это решение.
На этот раз вынесен обвинительный приговор. Один из фигурантов, который уже отбывает наказание, в совокупности проведет за решеткой 24 года 11 месяцев. Его напарник приговорен к 16 годам заключения. Из-за истечения срока давности подсудимые не ответят перед законом за вымогательства. За совершение остальных же преступлений предстоит ответить по всей строгости.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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