На Дону сотрудник воинской части попал под следствие за махинации с питанием для солдат

Начальник продовольственной и вещевой службы воинской части в Новочеркасске , по версии следствия, участвовал в преступном сговоре. Майор и трое сотрудников предприятия, организовавшего питание в части, по бумагам кормили военнослужащих одним, а на деле — другим. Суммы, потраченные якобы на еду для солдат и отраженные в официальных отчетах, также не соответствовали действительности и были сильно завышены.

По версии следствия, так подозреваемые «мухлевали» около года. В итоге за всё это время за неоказанные услуги государство заплатило 6 миллионов 872 тысячи рублей.

— В отношении майора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Если вина военнослужащего будет признана судом, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также под следствие попали и сотрудники фирмы по организации питания для военных.