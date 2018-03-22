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На Дону сотрудник воинской части попал под следствие за махинации с питанием для солдат
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На Дону сотрудник воинской части попал под следствие за махинации с питанием для солдат 

161.ru 20 минут назад
Фото: 161.ru
Начальник продовольственной и вещевой службы воинской части в Новочеркасске, по версии следствия, участвовал в преступном сговоре. Майор и трое сотрудников предприятия, организовавшего питание в части, по бумагам кормили военнослужащих одним, а на деле — другим. Суммы, потраченные якобы на еду для солдат и отраженные в официальных отчетах, также не соответствовали действительности и были сильно завышены.
По версии следствия, так подозреваемые «мухлевали» около года. В итоге за всё это время за неоказанные услуги государство заплатило 6 миллионов 872 тысячи рублей.
— В отношении майора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Если вина военнослужащего будет признана судом, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Также под следствие попали и сотрудники фирмы по организации питания для военных.
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