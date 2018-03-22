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В Приморско-Ахтарском районе женщина убила избившего ее сожителя
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В Приморско-Ахтарском районе женщина убила избившего ее сожителя 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. Бытовая дама произошла 14 марта текущего года в поселке Огородном, где в одном из частных домов сожительствовали 45-летняя женщина и 40-летний мужчина.
В день преступления названые супруги находились дома и проводили время за распитием спиртных напитков. Разгоряченные алкоголем, они поскандалили. В ходе конфликта мужчина избил сожительницу, после чего они, согласно официальной формулировке Следственного комитета, «легли отдыхать». Однако спустя некоторое время женщина решила отомстить обидчику. Она схватила молоток и нанесла им 5 ударов по голове оппонента. Спохватившись, она вызвала Скорую помощь и полицию. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице в результате полученных черепно-мозговых травм.
В отношении 45-летней жительницы Приморско-Ахтарского района было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина задержана. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
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