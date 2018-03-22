Жительница Пермского края ударила мужа обухом топора 

Жительница Оханска во время ссоры ударила своего мужа обухом топора.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, осенью прошлого года ранее судимая 65-летняя женщина поссорилась с мужем. В качестве последнего аргумента она использовала попавшийся под руку топор. Женщина ударила супруга по голове обухом. Пострадавшего отвезли в больницу с тяжёлой травмой.
Стражи порядка быстро задержали злоумышленницу, в отношении неё возбудили уголовное дело. Женщину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Её приговорили к двум годам в исправительной колонии общего режима.